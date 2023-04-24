В Ямальском районе пройдет проверка систем оповещения

Фото: администрация Ямальского района

В поселениях Ямальского района пройдет проверка систем оповещения. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

«Сигнал, сочетающий сирены и речевое предупреждение, прозвучит 26 апреля с 10.40 до 10.44», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Также власти попросили людей сохранять спокойствие и напомнили последовательность действий при звучании сигнала.

Необходимые действия:

- услышав сигнал, нужно немедленно включить радио, телевизор и прослушать сообщение о порядке действий;

- если есть возможность, то полученную информацию надо передать соседям;

- соблюдайте спокойствие и порядок;

- действуйте согласно полученной информации.

Если вы не полностью прослушали сообщение, то не спешите выключить радио или телевизор - информацию передадут еще раз.