Ямальская скалолазка стала вице-чемпионкой России в новой олимпийской дисциплине

Фото: Федерация скалолазания России

Спортсменка из Губкинского Динара Фахритдинова стала вице-чемпионкой России по двоеборью. Как пояснили в региональном департаменте по физической культуре и спорту, это новая олимпийская дисциплина, включающая «боулдеринг» + «трудность».

- В сумме она набрала 180,7 баллов и заняла вторую ступень пьедестала, - прокомментировали в ведомстве.

Финал чемпионата России по скалолазанию прошел 23 апреля в Москве. Помимо сильнейших спортсменов из 22 регионов России в соревнованиях участвовали представители Азербайджана, Индии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. У женщин за победу боролись 42 участницы.

Отметим, что Динара Фахритдинова - воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Фортуна». Тренируется девушка под руководством Вячеслава Ляшева.