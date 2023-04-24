Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт24 апреля 2023 5:50

Ямальская скалолазка стала вице-чемпионкой России в новой олимпийской дисциплине

Об этом сообщили в региональном департаменте по физической культуре и спорту
Марина Прохорова
Фото: Федерация скалолазания России

Фото: Федерация скалолазания России

Спортсменка из Губкинского Динара Фахритдинова стала вице-чемпионкой России по двоеборью. Как пояснили в региональном департаменте по физической культуре и спорту, это новая олимпийская дисциплина, включающая «боулдеринг» + «трудность».

- В сумме она набрала 180,7 баллов и заняла вторую ступень пьедестала, - прокомментировали в ведомстве.

Финал чемпионата России по скалолазанию прошел 23 апреля в Москве. Помимо сильнейших спортсменов из 22 регионов России в соревнованиях участвовали представители Азербайджана, Индии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. У женщин за победу боролись 42 участницы.

Отметим, что Динара Фахритдинова - воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Фортуна». Тренируется девушка под руководством Вячеслава Ляшева.