В Салехарде семье с инвалидом пришлось выбивать квартиру через прокуратуру и суд

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Прокуратура Салехарда помогла семье с инвалидом переехать в благоустроенное жилье из аварийного дома. Как сообщили в надзорном органе, горожане сами обратились к ним с просьбой о помощи.

- Установлено, что семья проживает в многоквартирном доме, который в 2020 году признан аварийным и подлежащим сносу, а срок расселения людей определен до конца 2027 года. При этом фундамент и цокольное перекрытие здания находятся в недопустимом состоянии и требуют проведения срочных страховочных мероприятий, - прокомментировали в надзорном органе.

Однако администрация не учла эти обстоятельства, как и те, что в семье имеется инвалид, а в разрушающейся многоэтажке для него нет никаких условий.

В связи с этим прокурор направил в суд иск, требуя предоставить семье благоустроенную квартиру по договору социального найма.

В итоге суд полностью согласился с требованиями гособвинителя и обязал мэрию переселить людей. На данный момент фактическое исполнение решения находится на контроле ведомства.