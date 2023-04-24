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НовостиОбщество24 апреля 2023 4:39

После вмешательства прокуратуры улицы Надыма наконец-то расчистили от снега

Выявить нарушения удалось в ходе проверки
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Надымская прокуратура обязала МКУ «Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством» привести в порядок городские улицы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, выявить нарушения удалось в ходе проверки.

- В процессе обследования улично-дорожной сети установлены многочисленные факты формирования снежных валов у пешеходных переходов, а также наличие зимней скользкости (уплотненного снега) на автомобильных дорогах, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим городской прокурор внес начальнику учреждения представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

На данный момент все нарушения устранены.