В Радоницу жители Муравленко доедут до кладбища на бесплатном автобусе

Фото: управление ЖКХ Муравленко

Уже завтра, 25 апреля, наступит Радоница - день особого поминовения усопших. В связи с этим муравленковское управление ЖКХ приняло решение запустить бесплатный автобус до городского кладбища.

«25 апреля с 9.00 до 15.00 до городского кладбища и обратно будут курсировать бесплатный автобус», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Транспорт будет ездить с интервалом в один час по следующему маршруту: остановки «Российская» - «Городское кладбище»- «Российская», попутно останавливаясь у каждого остановочного пункта.

Отправление от остановки «Российская» в 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 и 14.00, от городского кладбища - в 09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40 и 14:40.