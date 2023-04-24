В больнице Харпа появился врач-эндокринолог

Фото: Лабытнангская городская больница

Руководство Лабытнангской городской больницы нашло узкого специалиста - эндокринолога, который будет принимать в клиники Харпа. Об этом сообщила главврач медучреждения Ирина Жежель.

- Я и моя команда проводим активную работу по приглашению докторов для работы. Одна из задач выполнена - в филиале больницы поселка Харп начала прием врач-эндокринолог Юлия Коняева, - объявила медик.

Также Ирина Жежель сообщила, что сейчас ведутся переговоры с врачом-оториноларингологом. Не исключено, что в ближайшее время в больнице появится еще один востребованный специалист.

Напоминаем, что в 2022 году на Ямал приехали 354 врача, из них 46 - узкие специалисты и участники регионального проекта «Врачи, нужные Ямалу».