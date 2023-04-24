Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги сразу семи семьям выдали жилищные сертификаты для переезда в другие регионы. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

- Рада за наши лабытнангские семьи, которые в ближайшее время отпразднуют новоселья. Они готовятся к переезду из аварийного жилья в те регионы страны, которые выбрали для проживания, - сказала градоначальница.

Так, переезд в Санкт-Петербург планирует Елена Сомова. Женщина прожила на Севере 36 лет, и почти столько же времени она работает дежурной по железнодорожной станции. «За безупречный труд» горожанка награждена Министерством транспорта России.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Еще в числе переселенцев семья Довбищук, которая приехала на Ямал по комсомольской путевке. За их плечами 37 трудовых лет в ОАО «Ямалтрансстрой».

- Спасибо всем за многолетний и добросовестный труд. Желаю счастья, удачи на новом месте и только добрых воспоминаний о прожитых годах на Крайнем Севере, в Лабытнанги, - добавила Марина Трескова.

Напоминаем, что ранее ямальские власти выделили дополнительные средства для переезда жителей аварийных домов в другие регионы. Благодаря данному решению улучшить жилищные условия смогут еще 210 семей.