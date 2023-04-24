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НовостиАвто24 апреля 2023 2:00

Переправа между Салехардом и Лабытнанги закрылась для автобусов

Это связано с наступлением тепла
Марина Прохорова
Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Переправа между Салехардом и Лабытнанги больше недоступна для автобусов. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«24 апреля прекращается автобусное сообщение между городами Салехард и Лабытнанги до следующего зимнего сезона», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

А с 28 апреля движение по переправе закрывается для всего вида транспорта.

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе зимников и региональных автодорог можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04. Также информация размещается на интерактивной карте.