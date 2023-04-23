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НовостиЗдоровье23 апреля 2023 13:17

На Ямале 23 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 23 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 23 апреля 2023 года
Виктория Терина
На Ямале 23 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 23 человека

На Ямале 23 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 23 человека

Фото: Юлия Кучеренко

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 23 человека. С начала периода пандемии количество заболевших достигло 155 945.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, выздоровели 26 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России зафиксировано 6 389 случаев заражения коронавируса коронавирусом. Всего выявлено 22 810 264 случая ковида. За день умерли 32 человека, всего 398 073. При этом выздоровело 5 509 человек за день и 22 202 099 за весь период.