На Ямале 23 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 23 человека Фото: Юлия Кучеренко

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 23 человека. С начала периода пандемии количество заболевших достигло 155 945.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, выздоровели 26 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России зафиксировано 6 389 случаев заражения коронавируса коронавирусом. Всего выявлено 22 810 264 случая ковида. За день умерли 32 человека, всего 398 073. При этом выздоровело 5 509 человек за день и 22 202 099 за весь период.