На Ямале 24 апреля 2023 года подует сильный ветер

Погода на Ямале на 24 апреля Фото: Вера Зенина

В понедельник, 24 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь), днем по западу преимущественно без осадков. В отдельных районах прогнозируется гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -2…-7 градусов, днем -1…+4, местами до +9.

В Салехарде: облачно. Температура ночью -3 градуса, днем -1. Ветер 8-15 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: