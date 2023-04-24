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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 0:00

На Ямале 24 апреля 2023 года подует сильный ветер

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 24 апреля 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 24 апреля

Погода на Ямале на 24 апреля

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 24 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь), днем по западу преимущественно без осадков. В отдельных районах прогнозируется гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -2…-7 градусов, днем -1…+4, местами до +9.

В Салехарде: облачно. Температура ночью -3 градуса, днем -1. Ветер 8-15 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО