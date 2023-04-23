На Ямале водитель снегохода попал в больницу после столкновения с УАЗом Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых 1 человек поучил травмы.

ДТП произошло в районе дома 19 по улице Бамовская, с. Сеяха, Ямальского района. Водитель снегохода «Буран», при проезде равнозначного перекрестка, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «УАЗ» приближающимся справа. В результате ДТП, водитель снегохода «Буран» госпитализирован.

С начала 2023 года на ямальских дорогах в 1 942 зарегистрированных ДТП погибли 10 человек и 88 получили травмы, в их числе 8 детей. ГИБДД призывает всех участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД. Водителям советуют выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, а пешеходам следует размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.