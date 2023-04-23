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НовостиОбщество23 апреля 2023 4:05

В ЯНАО 23 апреля потеплеет до +9 градусов

Синоптики прогнозируют облачная погоду с прояснениями
Виктория Терина
В ЯНАО 23 апреля потеплеет до +9 градусов

В ЯНАО 23 апреля потеплеет до +9 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале 23 апреля синоптики прогнозируют облачная погоду с прояснениями. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный с переходом на южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем потеплеет до +4...+9.

В Салехарде ожидается холодная и пасмурная погода с небольшим снегом. Столбик термометра покажет -1...+3. Ветер разгуляется до 6 м/с.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО