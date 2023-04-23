В ЯНАО 23 апреля потеплеет до +9 градусов Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале 23 апреля синоптики прогнозируют облачная погоду с прояснениями. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный с переходом на южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем потеплеет до +4...+9.

В Салехарде ожидается холодная и пасмурная погода с небольшим снегом. Столбик термометра покажет -1...+3. Ветер разгуляется до 6 м/с.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.