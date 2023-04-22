Молодежь Ямала собралась в Салехарде на форуме «PROформат»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде стартовал молодежный форум «PROформат». Как сообщили в городской администрации, сегодня и завтра с ребятами будут работать лучшие спикеры в области туризма, волонтерства, менеджмента, патриотизма и современных творческих направлений.

Всего на мероприятии работают пять тематических площадок: «ПРОТуризм», «ПРОПатриот», «ПРОДобро», «ПРОПервый» и «ПРОЭксперт». На каждой - много вовлекающих мероприятий, интерактивные лекции от экспертов, мастер-классы, практикумы, игры, тренинги, дискуссии и многое другое.

Фото: администрация Салехарда

- Настолько разная, активная и целеустремленная молодежь собралась в одном месте для общего дела - развития своих творческих и интеллектуальных ресурсов. Участники обмениваются опытом, делятся впечатлениями и, конечно, активно знакомятся друг с другом, - рассказали в мэрии.

Напоминаем, что также для участия в форуме приехала молодежь из Волновахи. Власти Салехарда подготовили для них сюрприз - тысячу открыток. Их делегация увезет к себе домой, а затем, во время празднования 9 мая, все желающие смогут отправить их друзьям и близким, написав теплые слова.