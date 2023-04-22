На Ямале 22 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 35 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 35 человек. С начала периода количество заболевших достигло 155 922.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, выздоровели 39 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 7 030 человек с COVID-19, госпитализировано 958 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 803 875 случаев. Излечились от коронавируса 7 414 жителей, а 34 - скончались.