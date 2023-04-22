Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском открылось новое педиатрическое отделение. Как сообщили в администрации муниципалитета, это самое крупное отделение больницы и первый из шести медицинских объектов, которые появятся в районе.

Здание является современным и отвечает всем стандартам. На первом этаже разместились приемный покой, смотровая, кабинеты и служебные помещения, а на втором - теплые и светлые палаты на 13 мест. Каждая из них оборудована санузлом и душевой.

Фото: администрация Тазовского района

- Все палаты и кабинеты - яркие и просторные. Они оснащены современным оборудованием и адаптированы для пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Также в отделении появились физиокабинет, игровая комната и уютная столовая, - рассказал глава района Василий Паршаков.

Внутренний дизайн стационара совсем не похож на привычный - яркие краски не дадут маленьким тазовчанам заскучать. А нарисованные на стенах животные и деревья еще больше скрасят больничные будни детей.