В Салехарде проходит региональный слет волонтеров-медиков

Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде стартовал региональный слет волонтеров-медиков. В течение нескольких дней добровольцы отработают навыки оказания первой помощи, обменяются опытом и освоят психологические методики.

- Сегодня волонтеры-медики Ямала - лучшее отделение в стране. Об этом говорят результаты работы, нас отмечают федеральные эксперты, которые когда-либо взаимодействовали с нашей командой. Мы показали сплоченность во время пандемии, когда оперативно отрабатывали заявки в рамках акции #МыВместе. С прошлого года поддерживаем семьи военнослужащих, всегда находясь с ними на связи. Наша команда - более 800 человек по всему региону, а пять лет - только начало, - сказала региональный координатор волонтеров-медиков Ямала Милана Зандукаева.

Мероприятие приурочено к пятилетию образования регионального отделения и пройдет с 21 по 23 апреля. Вместе с волонтерами-медиками на слет съехались сотрудники медицинских организаций, представители НКО, бизнес-партнеры, представители органов исполнительной власти и гости из других регионов России, включая спикеров из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.