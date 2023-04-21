Тюменские нефтепрводчики в первом квартале выполнили диагностику резервуара и 633 км нефтепроводов

Фото: «Транснефть – Сибирь»

Специалисты «Транснефть – Сибири» в первом квартале 2023 года провели внутритрубную диагностику 633 км линейной части магистральных нефтепроводов. Исследование внутренней полости трубы проводилось инновационными диагностическими приборами собственной разработки ПАО «Транснефть» – это ультразвуковые, магнитные и комбинированные дефектоскопы. Они позволяют своевременно и с высокой точностью выявлять дефекты коррозии.

Также была проведена диагностика одного вертикального стального резервуара НПС «Александровская» Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов. Резервуар обследовали неразрушающими методами контроля с применением ультразвуковых, магнитных и рентгеноскопических диагностических приборов. В итоге было принято решение о проведении ремонтных работ.

Фото: «Транснефть – Сибирь»

Всего в 2023 году нефтетранспортное предприятие планирует выполнить внутритрубную диагностику 76 участков трубопроводов общей протяженностью более 5 тыс. км.

Все вышеуказанные мероприятия выполняются в соответствии с комплексной программой диагностики объектов линейной части магистральных нефтепроводов. Специалисты подчеркивают, что плановые работы по оценке технического состояния нефтетранспортного оборудования позволяют своевременно устранять возможные дефекты.