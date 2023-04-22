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НовостиПроисшествия22 апреля 2023 0:00

На Ямале 22 апреля 2023 года потеплеет до +8 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 22 апреля 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 22 апреля

Погода на Ямале на 22 апреля

Фото: Вера Зенина

В субботу, 22 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -4…-9 градусов, при натекании облачности до +1. Днем +3…+8 градусов, местами до -2.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью -5 градусов, днем +5. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО