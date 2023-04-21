Житель Нового Уренгоя перевел мошеннику почти три миллиона рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель, ставший жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, что с его счета хотят списать деньги и выполнил все, что ему велел аферист.

- Установлено, что заявителю позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному оформлению кредита, злоумышленник убедил жертву оформить заем в банке, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге мужчина, думая, что общается с сотрудником банка, оформил кредит и совершил несколько переводов на указанные преступником счета. Таким образом он лишился 2 миллионов 800 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы.