Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 апреля 2023 9:33

Житель Нового Уренгоя перевел мошеннику почти три миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Житель Нового Уренгоя перевел мошеннику почти три миллиона рублей

Житель Нового Уренгоя перевел мошеннику почти три миллиона рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель, ставший жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, что с его счета хотят списать деньги и выполнил все, что ему велел аферист.

- Установлено, что заявителю позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному оформлению кредита, злоумышленник убедил жертву оформить заем в банке, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге мужчина, думая, что общается с сотрудником банка, оформил кредит и совершил несколько переводов на указанные преступником счета. Таким образом он лишился 2 миллионов 800 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы.