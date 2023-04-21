На Ямале 21 апреля 2023 года коронавирусом заболел еще 41 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 41 человека. С начала периода количество заболевших достигло 155 887.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, выздоровели 35 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 7 116 человек с COVID-19, госпитализировано 1 108 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 796 845 случаев. Излечились от коронавируса 7 409 жителей, а 33 - скончались.