Фото: администрация Надымского района

Надымские преподаватели информатики признаны лучшими на Ямале. Это стало известно по итогам регионального этапа III Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей информатики «ПРО-IT».

Так, в число лучших вошел педагог школы №5 Ильяс Гибадуллин, теперь он представит округ на финальном этапе в Москве. Кстати, надымчанин уже второй год подряд становится абсолютным победителем олимпиады.

Также в этом году в число призеров вошла Альфия Усманова из школы №1.

Фото: администрация Надымского района

- Сразу два педагога Надымского района оказались в числе лучших. Отличный результат! Этот успех особенно важен в этом году, ведь это Год педагога и наставника в России и Год знаний на Ямале, - сказали в администрации Надымского района.

Напоминаем, что в начале года стали известны имена лучших учителей и воспитателей Ямала. В Ноябрьске подвели итоги окружного конкурса педагогического мастерства.