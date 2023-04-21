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НовостиОбщество21 апреля 2023 7:51

Ямальцев попросили проявить осторожность вблизи зданий, крыши которых не очищены от снега

В регион наконец-то пришла весна
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Департамент госжилнадзора предупредил ямальцев об опасности нахождения вблизи зданий, крыши которых не очищены от снега. Ведь если угодить под такую лавину, то можно серьезно пострадать.

- Ямальцам необходимо, по возможности, не подходить близко к стенам зданий и не оставлять автомобили в местах возможного падения снежных масс, - прокомментировали в ведомстве.

Также его специалисты напомнили, что при обнаружении скопившегося на крыше дома снега необходимо обратиться в управляющую компанию. Ее сотрудники должны провести своевременную уборку и исключить опасные участки.

Телефоны аварийно-диспетчерских служб УК и ТСЖ можно найти по ссылке.

Напоминаем, что в Губинском такая халатность УК едва не привела к трагедии. Инцидент произошел 17 марта в 6-м микрорайоне. Утром с крыши дома №16 на 50-летнего мужчину упала тяжелая сосулька. Удар был такой силы, что горожанину пришлось обратиться за медицинской помощью.