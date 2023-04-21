Ямальцев попросили проявить осторожность вблизи зданий, крыши которых не очищены от снега

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Департамент госжилнадзора предупредил ямальцев об опасности нахождения вблизи зданий, крыши которых не очищены от снега. Ведь если угодить под такую лавину, то можно серьезно пострадать.

- Ямальцам необходимо, по возможности, не подходить близко к стенам зданий и не оставлять автомобили в местах возможного падения снежных масс, - прокомментировали в ведомстве.

Также его специалисты напомнили, что при обнаружении скопившегося на крыше дома снега необходимо обратиться в управляющую компанию. Ее сотрудники должны провести своевременную уборку и исключить опасные участки.

Телефоны аварийно-диспетчерских служб УК и ТСЖ можно найти по ссылке.

Напоминаем, что в Губинском такая халатность УК едва не привела к трагедии. Инцидент произошел 17 марта в 6-м микрорайоне. Утром с крыши дома №16 на 50-летнего мужчину упала тяжелая сосулька. Удар был такой силы, что горожанину пришлось обратиться за медицинской помощью.