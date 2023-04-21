Ямальские компании могут заявить о себе на конкурсе российских брендов

Фото: департамент АПК ЯНАО

Ямальцы могут заявить о себе на конкурсе российских брендов. Речь идет о предпринимателях и производственных компаниях, которые активно развиваются, занимают освободившиеся ниши и имеют высокое доверие потребителей.

Победителей объявят на Всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени», который пройдет с 28 по 29 июня при участии руководства страны. Они получат возможность продвижения своей продукции на маркетплейсах, в торговых сетях, на телевидении и в новых медиа, а также поддержку и продвижение от партнеров конкурса. Среди них - фонд «Росконгресс», «Wildberries», «Ozon», АНО «Диалог», ФЦК, «Почта России», «Роскачество», АНО «Национальные приоритеты» и другие.

Заявки принимаются до 26 апреля. Кандидаты могут заявить о себе в одной из пяти номинаций: «Продовольственные товары», «Потребительские товары», «Информационные технологии», «Высокие технологии» и «Креативные индустрии».