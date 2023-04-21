Житель Шурышкарского района выращивал дома запрещенные растения

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Шурышкарском районе возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, выращивающего дома запрещенные растения. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, информацию о незаконной деятельности северянина полицейские получили из стороннего источника.

- Сведения подтвердились. При осмотре квартиры, где проживал мужчина, полицейские обнаружили два бумажных свертка с веществом растительного происхождения. Также при обследовании были выявлены кусты растений, похожие на коноплю, с признаками культивации, - прокомментировали в ведомстве.

Экспертиза показала, что изъятое - конопля массой более 15 граммов и марихуана массой более 3 граммов. По словам задержанного, запрещенные вещества он хранил для личного потребления.

Фото: УМВД России по ЯНАО

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Также на него составлены административные протоколы по ст. 10.5.1 КоАП РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры» и по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Северянину грозит до трех лет лишения свободы.