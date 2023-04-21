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НовостиОбщество21 апреля 2023 5:35

За два дня в Салехарде поймали пять пьяных водителей

Автоинспекторы обеспокоены количеством нетрезвых людей за рулем
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Госавтоинспекция Салехарда обеспокоена возросшим числом пьяных водителей. Несмотря на профилактику, проводимую полицейскими, внушительные штрафы и уголовную ответственность, северяне продолжают садиться за руль под действием спиртного.

- Только за последние два дня выявлено пять водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, - прокомментировали в ведомстве.

Так, один из нетрезвых водителей стал виновником аварии на улице Павлов. Показание алкотестера составили 0,42 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за пьяную езду.

Сейчас в отношении 40-летнего салехардца рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».