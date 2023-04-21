За два дня в Салехарде поймали пять пьяных водителей

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Госавтоинспекция Салехарда обеспокоена возросшим числом пьяных водителей. Несмотря на профилактику, проводимую полицейскими, внушительные штрафы и уголовную ответственность, северяне продолжают садиться за руль под действием спиртного.

- Только за последние два дня выявлено пять водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, - прокомментировали в ведомстве.

Так, один из нетрезвых водителей стал виновником аварии на улице Павлов. Показание алкотестера составили 0,42 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за пьяную езду.

Сейчас в отношении 40-летнего салехардца рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».