Пристрастие к наркотикам довело жителя Яр-Сале до колонии

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В Ямальском районе осудили жителя Яр-Сале, купившего наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что в декабре 2022 года мужчина, принимая меры конспирации, заказал в интернете наркотик в крупном размере. Задержали его благодаря своевременно проведенным оперативно-розыскным мероприятиям, - прокомментировали в ведомстве.

В свое оправдание северянин сообщил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления. Продавца, торгующего запрещенными веществами, он не знает.

В итоге суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере) и приговорил его к одному году лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что пенсионерка из Красноселькупского района отправится в колонию за попытку сбыть крупную партию наркотиков. Учитывая ее возраст, суд вынес довольно мягкий приговор.