Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На зимнике Коротчаево - Красноселькуп введены ограничения. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Движение для легкового транспорта массой до 3,5 тонн открыто круглосуточно. Для грузовых машин весом от 3,5 до 25 тонн - с 20:00 до 08:00», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что уже завтра, 22 апреля, понизится грузоподъемность на ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги, а в течение недели на Ямале закроются сразу несколько зимников, среди них есть как региональные, так и муниципальные.

Получить оперативную информацию о работе зимников и региональных автодорог можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04. Также информация размещается на интерактивной карте.