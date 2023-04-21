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НовостиОбщество21 апреля 2023 3:36

В Салехарде могут благоустроить набережную реки Полябта

Проголосовать можно до конца мая
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде могут благоустроить набережную реки Полябта - территория в районе домов № 49 - 70А по улице Набережная. Как отметили в городской администрации, это будет современное популярное место для досуга у воды.

- Предусмотрено создание променада от лодочной станции и до места отдыха у рек. В планах - обустройство велодорожек, прогулочных зон, освещения, установка беседок для отдыха, - прокомментировали в мэрии.

Кстати, существующая «зеленая» зона будет сохранена. Кроме того, предусмотрена высадка новых растений различных пород.

Однако появится данное место отдыха лишь в том случае, если за него проголосуют горожане. Выбрать набережную или другие объекты можно по ссылке до 31 мая.