Фото: администрация Салехарда

В Салехарде могут благоустроить набережную реки Полябта - территория в районе домов № 49 - 70А по улице Набережная. Как отметили в городской администрации, это будет современное популярное место для досуга у воды.

- Предусмотрено создание променада от лодочной станции и до места отдыха у рек. В планах - обустройство велодорожек, прогулочных зон, освещения, установка беседок для отдыха, - прокомментировали в мэрии.

Кстати, существующая «зеленая» зона будет сохранена. Кроме того, предусмотрена высадка новых растений различных пород.

Однако появится данное место отдыха лишь в том случае, если за него проголосуют горожане. Выбрать набережную или другие объекты можно по ссылке до 31 мая.