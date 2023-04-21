На трассе Сургут - Салехард легковушка столкнулась с большегрузом

Скриншот из видео

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 20 апреля на 472 километре трассы Сургут - Салехард.

- Около 12:08 водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом «Volvo». В результате случившегося водитель отечественной легковушки получил травмы и был госпитализирован в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В ролике, предоставленном автоинспекторами, видно, что у «ВАЗа» очень серьезные повреждения. И удар как раз пришелся на ту сторону, где находился водитель. То, что он выжил - настоящее чудо.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 22 ДТП, а с начала года 1 916, в которых 10 человек и 86 получили травмы, в том числе 7 детей.