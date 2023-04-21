Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Надымский врач-хирург Кирилл Моря награжден медалью «За содействие донорскому движению». Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, в прошлом году он поделился своим костным мозгом и спас жизнь смертельно больному человеку.

Есть у медика и другие достижения. Например, когда началась спецоперация, он взял отпуск и поехал добровольцем на Донбасс. Там хирург несколько месяцев оперировал раненых в Мариупольской горбольнице и спас десятки жизней. За это президент Владимир Путин наградил его медалью Луки Крымского.

- Было тяжело, но не страшно. Мы понимали, зачем там находимся. Работающие в таких условиях медработники не делят обязанности на свои и чужие. Каждый делал все, что нужно в данный момент, и как хирург, и как медбрат, и как терапевт, - сказал врач, вернувшись на Ямал.

А во время пандемии он руководил отделением в ковидном госпитале.