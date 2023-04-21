В Ноябрьске открылась газовая станция

Фото: Алексей Романов, соцсети

В Ноябрьске открылась первая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Об этом сообщил глава города Алексей Романов.

- Теперь наш пассажирский транспорт сможет заправляться в комфортных условиях. Ежедневно на маршруты выходит 31 автобус, работающий на газомоторном топливе. В этом году планируется поступление еще 15 машин, - произнес управленец.

Также он отметил, что метан - более безопасный, экологичный и недорогой вид топлива. В дальнейшем на него перейдет и другой городской транспорт.

Фото: Алексей Романов, соцсети

За сутки на новой станции смогут заправляться до 500 машин. Это не только пассажирский транспорт, но и личные автомобили северян и гостей города.

Напоминаем, что такие заправки уже есть в Салехарде, Новом Уренгое и Надымском районе. До конца года еще одна откроется в Муравленко. Также прорабатывается возможность строительства станций в Губкинском и вблизи Карамовского поста.