Более 10 тысяч ямальских семей переехали из аварийного жилья за пять лет

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На Ямале продолжается масштабное расселение аварийного жилья. По слова губернатора Дмитрия Артюхова, за последние пять лет в новые квартиры переехали 10 573 ямальских семей.

- Это население целого ямальского города, как современные Муравленко или Губкинский, - отметил глава региона.

К 2025 году Ямал избавится от миллиона квадратных метров аварийного жилья. В общей сложности в современные квартиры переедут более 20 тысяч семей.

Также Дмитрий Артюхов отметил, что в регионе активно помогают молодым семьям при решении жилищного вопроса. Соответствующие сертификаты получили уже порядка 5 тысяч семей, из них 526 - участники федеральной очереди, которых исключили по достижении 36 лет. С 2019 года по поручению губернатора их права восстанавливают в рамках региональной программы.

Еще одна категория ямальцев, которая находится под особым контролем – дети сироты. Все они получают жилье в регионе без очереди.