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НовостиОбщество20 апреля 2023 12:41

Более 10 тысяч ямальских семей переехали из аварийного жилья за пять лет

Далее эта цифра будет только расти
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

На Ямале продолжается масштабное расселение аварийного жилья. По слова губернатора Дмитрия Артюхова, за последние пять лет в новые квартиры переехали 10 573 ямальских семей.

- Это население целого ямальского города, как современные Муравленко или Губкинский, - отметил глава региона.

К 2025 году Ямал избавится от миллиона квадратных метров аварийного жилья. В общей сложности в современные квартиры переедут более 20 тысяч семей.

Также Дмитрий Артюхов отметил, что в регионе активно помогают молодым семьям при решении жилищного вопроса. Соответствующие сертификаты получили уже порядка 5 тысяч семей, из них 526 - участники федеральной очереди, которых исключили по достижении 36 лет. С 2019 года по поручению губернатора их права восстанавливают в рамках региональной программы.

Еще одна категория ямальцев, которая находится под особым контролем – дети сироты. Все они получают жилье в регионе без очереди.