На Ямале 21 апреля 2023 года потеплеет до +7 и пойдет дождь

Погода на Ямале на 21 апреля Фото: Вера Зенина

В пятницу, 21 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер юго-западный с переходом на южный 8-13 м/с. Температура ночью -2…-7 градусов, при прояснении -9...-14. Днем +2…+7 градусов, местами до +3.

В Салехарде: пасмурно и снег с дождем. Температура ночью -3 градуса, днем +4. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: