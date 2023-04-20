На Ямале запускают программы по повышению качества медуслуг и благоустройству медгородков

Фото предоставлено КП

На Ямале запустят масштабную программу повышения качества медицинской помощи. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время доклада о развитии региона.

По его словам, в учреждениях здравоохранения нельзя допускать хамского отношения к пациентам. Важно не только качество самих медуслуг, но и общение персонала с людьми.

- Всегда читаю ваши обращения и знаю, что, к сожалению, до сих пор ямальцы сталкиваются с формальным отношением. Ответственное ведомство должно проработать вопрос., - сказал глава региона.

Кроме того, на Ямале запустят проект по благоустройству медицинских городков.

- Раньше мы мало уделяли внимания территориям наших больниц. Повсеместно меняем этот подход, - отметил Дмитрий Артюхов.

Современные здания уже открылись в Новом Уренгое, инфекционный корпус в Тарко-Сале, достроена крупная модульная амбулатория в Ноябрьске, подстанция скорой медицинской помощи в Пангодах и ФАП в Пурпе-1.

В ближайшие годы новые больницы, поликлиники и корпуса построят в Тарко-Сале, Муравленко, Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое и Коротчаево, Губкинском, Харампуре, Самбурге, Гыде, Антипаюте, Горках и Аксарке.