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НовостиОбщество20 апреля 2023 12:11

На Ямале запускают программы по повышению качества медуслуг и благоустройству медгородков

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

На Ямале запустят масштабную программу повышения качества медицинской помощи. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время доклада о развитии региона.

По его словам, в учреждениях здравоохранения нельзя допускать хамского отношения к пациентам. Важно не только качество самих медуслуг, но и общение персонала с людьми.

- Всегда читаю ваши обращения и знаю, что, к сожалению, до сих пор ямальцы сталкиваются с формальным отношением. Ответственное ведомство должно проработать вопрос., - сказал глава региона.

Кроме того, на Ямале запустят проект по благоустройству медицинских городков.

- Раньше мы мало уделяли внимания территориям наших больниц. Повсеместно меняем этот подход, - отметил Дмитрий Артюхов.

Современные здания уже открылись в Новом Уренгое, инфекционный корпус в Тарко-Сале, достроена крупная модульная амбулатория в Ноябрьске, подстанция скорой медицинской помощи в Пангодах и ФАП в Пурпе-1.

В ближайшие годы новые больницы, поликлиники и корпуса построят в Тарко-Сале, Муравленко, Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое и Коротчаево, Губкинском, Харампуре, Самбурге, Гыде, Антипаюте, Горках и Аксарке.