В Красноселькупе здание новой ветлечебницы готово на 70%

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Красноселькупе заканчивают возводить новую ветлечебницу. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, сейчас здание площадью 85 метров квадратных готова на 70%.

Уже смонтированы три больших блок-контейнера, из которых состоит здание, полностью готова крыша, а модули утеплены трехслойными панелями. Вскоре ветлечебницу подключат к наружным инженерным сетям.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Сейчас строители делают входную группу, завершают устройство вентилируемого фасада из цветных композитных панелей и ведут внутреннюю отделку в помещениях.

В здании предусмотрены медицинские подвесные потолки, стены со стекломагнезитовым покрытием и полы, покрытые специальным линолеумом.

Главный вход в ветеринарный пункт оборудуют пандусом для маломобильных групп населения. А с наступления тепла территорию у клиники благоустроят и огородят забором.