Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги понизится грузоподъемность. Произойдет это 22 апреля, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«С 8:00 на ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги понижается грузоподъемность. Движение будет разрешено для всех видов транспорта общей массой до 20 тонн», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что в течение недели на Ямале закроются сразу несколько зимников, среди них есть как региональные, так и муниципальные.

Получить оперативную информацию о работе зимников и региональных автодорог можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04. Также информация размещается на интерактивной карте.