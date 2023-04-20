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НовостиОбщество20 апреля 2023 10:00

Ямальские нефтяники изучают Жигулевский участок на Отдаленной группе месторождений

Впервые они выполнили поисково-разведочное бурение и геофизические испытания за одну зиму
Источник:kp.ru
Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Автор: Стоян Васев.

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Автор: Стоян Васев.

На Жигулевском лицензионном участке, входящем в Отдаленную группу месторождений, завершился первый этап геологического изучения. Впервые нефтяники выполнили поисково-разведочное бурение и геофизические испытания за один зимний полевой сезон. Ожидается, это позволит сократить общий срок ввода месторождения в разработку.

Для реализации проекта специалисты «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» и «Газпромнефть-ГЕО» разработали логистический маршрут доставки необходимого оборудования, учитывая климатические условия и удаленное положение участка.

- В этом году мы начали новый этап в освоении Отдаленной группы месторождений, которая остается ключевым драйвером дальнейшего развития нашей компании. И если Воргенскую площадь мы изучаем с помощью 3D-сейсморазведки, то на Жигулевском участке команда проекта пошла по нестандартному пути: в течение одного зимнего сезона пробурила поисковую скважину, используя мобильную буровую установку. Такой подход не только снизил стоимость работ, но и, согласно замыслу геологов, позволит ускорить ввод месторождения в разработку на несколько месяцев, - рассказал генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов.

На основе полученной геологической информации будет сформирована программа по дальнейшему изучению участка и выполнения сейсморазведочных работ 3D.