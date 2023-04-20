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Ямальские школьники будут изучать историю и культу стран Востока. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время своего доклада о положении дел в округе.

Он поручил региональному департаменту образования внедрить данные курсы в учебные планы.

- Изменения в мире заставляют по-новому смотреть на привычный набор школьных знаний. У нас они всегда у нас были евроцентричны, мы хорошо знаем историю западного мира, основных политических деятелей, выдающихся представителей культуры и искусства. Но что мы знаем о Востоке? Тем временем сегодня в Азии находятся самые динамично развивающиеся экономики мира, - сказал глава региона.

Также он отметил, что такие знания очень пригодятся ребятам в будущем.