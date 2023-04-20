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НовостиЗдоровье20 апреля 2023 9:18

На Ямале 20 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 35 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 20 апреля 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 35 человек. С начала периода количество заболевших достигло 155 846.

При этом в больницы региона госпитализировано 11 человек, выздоровели 8 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлен 7 041 человек с COVID-19, госпитализировано 1 064 россиянина. Всего в стране зарегистрировано 22 789 729 случаев. Излечились от коронавируса 7 752 жителя, а 35 - скончались.