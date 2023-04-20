Житель Лабытнанги за один вечер избил жену и огрел полицейского металлическим предметом

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В Лабытнанги возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, избившего жену и напавшего на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 15 апреля 2023 года. В тот вечер от жильцов одного из домов поступило сообщение, в нем говорилось, что мужчина избивает свою жену.

- Прибывший на вызов участковый предложил правонарушителю проследовать в отделение для дальнейшего разбирательства. Однако мужчина, не согласившись с правоохранителем, напал на него, нанеся удар металлическим предметом по голове, - прокомментировали в ведомстве.

В данный момент мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.