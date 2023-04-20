В Салехарде построят школу с бассейном и телестудией

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В Салехарде собираются построить новую школу на 800 мест. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, заказчиком выступает АО «ЯмалСтройИнвест», а стоимость проекта составляет чуть менее 3 миллиардов рублей.

Образовательное учреждение расположится в микрорайоне Радужный на участке площадью более 32 тысяч метров квадратных. Количество этажей пока неизвестно, их число определят по ходу уточнения проекта.

В школе разместятся 32 класса. Помимо кабинетов для ребят построят телестудию и студию звукозаписи, спортивный зал, процедурную и прививочную, зоны для буккроссинга, библиотечно-информационный центр, мастерские для кулинарии, рукоделия и прочее.

Подать заявки можно до 5 мая, победитель будет объявлен 17 мая.