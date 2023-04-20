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НовостиНедвижимость20 апреля 2023 7:34

В Тазовском открытие нового педиатрического отделения пройдет 21 апреля

Здание является современным и отвечает всем стандартам
Марина Прохорова
Фото: Тазовская ЦРБ

Фото: Тазовская ЦРБ

В Тазовском готовятся к открытию педиатрического отделения. Как сообщили в пресс-службе районной больницы, мероприятие пройдет уже завтра, 21 апреля, в 11:30.

Новое здание является современным и отвечает всем стандартам. На первом этаже разместился приемный покой, смотровая, кабинеты и служебные помещения, а на втором - теплые и светлые палаты на 13 мест. Каждая из них оборудована санузлом и душевой.

Внутренний дизайн стационара совсем не похож на привычный - яркие краски не дадут маленьким тазовчанам заскучать. А нарисованные на стенах животные и деревья еще больше скрасят больничные будни детей.

Также в отделение закупили 37 единиц современного оборудования для реанимации, диагностики и реабилитации. В их числе новые аппараты ЭКГ, кювезы для малюток и аппараты для проведения физиопроцедур.