В Тазовском открытие нового педиатрического отделения пройдет 21 апреля

Фото: Тазовская ЦРБ

В Тазовском готовятся к открытию педиатрического отделения. Как сообщили в пресс-службе районной больницы, мероприятие пройдет уже завтра, 21 апреля, в 11:30.

Новое здание является современным и отвечает всем стандартам. На первом этаже разместился приемный покой, смотровая, кабинеты и служебные помещения, а на втором - теплые и светлые палаты на 13 мест. Каждая из них оборудована санузлом и душевой.

Внутренний дизайн стационара совсем не похож на привычный - яркие краски не дадут маленьким тазовчанам заскучать. А нарисованные на стенах животные и деревья еще больше скрасят больничные будни детей.

Также в отделение закупили 37 единиц современного оборудования для реанимации, диагностики и реабилитации. В их числе новые аппараты ЭКГ, кювезы для малюток и аппараты для проведения физиопроцедур.