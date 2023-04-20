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НовостиАвто20 апреля 2023 7:06

В течении недели на Ямале закроются несколько зимников

Об этом сообщили в регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства
Марина Прохорова
Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Специалисты регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства предупредили ямальцев о скором закрытии сразу нескольких зимников.

Так, 23 апреля прекращается движение по участку Мужи - Азовы, а 26 апреля закроют последний участок регионального зимника Лабытнанги - Мужи.

Кроме того, до следующего сезона закрываются муниципальные зимники до Питляра, Овгорта, Горок и Лопхарей, примыкающие к региональному.

- Призываем жителей округа не выезжать на закрытые зимники, так как это опасно для жизни. Они небезопасны для проезда автомобилей и могут не выдержать веса техники, - обратились работники ведомства к северянам.

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе зимников и региональных автодорог можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04. Также информация размещается на интерактивной карте.