В течении недели на Ямале закроются несколько зимников

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Специалисты регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства предупредили ямальцев о скором закрытии сразу нескольких зимников.

Так, 23 апреля прекращается движение по участку Мужи - Азовы, а 26 апреля закроют последний участок регионального зимника Лабытнанги - Мужи.

Кроме того, до следующего сезона закрываются муниципальные зимники до Питляра, Овгорта, Горок и Лопхарей, примыкающие к региональному.

- Призываем жителей округа не выезжать на закрытые зимники, так как это опасно для жизни. Они небезопасны для проезда автомобилей и могут не выдержать веса техники, - обратились работники ведомства к северянам.

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе зимников и региональных автодорог можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04. Также информация размещается на интерактивной карте.