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Жители Ямала могут купить билеты на поезд Нижний Новгород - Лабытнанги. Как сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, продажа стартует за 60 суток до даты отправления.

- На данный момент продажа открыта на 14 и 16 июня. На другие даты билеты станут доступны по мере открытия, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что поезд начинает курсировать с 14 июня. Он соединит Ямал с Кировской, Нижегородской, Архангельской, Вологодской областями и Республикой Коми. Рейсы будут выполняться один раз в четыре дня.

Добавим, что общее время следования - 1 день и 21 час. По пути запланированы 43 остановки.

Это уже третий пассажирский поезд, который будет следовать из Лабытнанги. Сейчас перевозки выполняются по маршрутам Лабытнанги - Москва и Лабытнанги - Воркута.