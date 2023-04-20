Доверчивый ноябрянин перевел аферистам 450 тысяч собственных сбережений и 4 миллиона, взятых в кредит Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, он поверил, что с его карты хотят списать деньги и выполнил все, что ему велели аферисты.

- Используя один из мессенджеров, потерпевшему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Далее они сообщили, с его банковскими счетам происходит что-то неладное - злоумышленники пытаются незаконно списать деньги. Чтобы сохранить сбережения, аферисты предложили северянину установить на телефон приложение. Сделав это, мужчина предоставил им удаленный доступ к информации на своем гаджете, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге, введенный в заблуждение и выполнивший все указания злоумышленников, ноябрянин лишился личных сбережений в размере 449 тысяч рублей, а также взятых в кредит - 4 миллиона рублей.

Кстати, в ходе общения мошенники настаивали, чтобы потерпевший никому не сообщал о своих действиях, включая сотрудников кредитных организаций.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».