Новоуренгойцы подготовили для бойцов СВО пакетики со сладостями и полезными мелочами

Фото: администрация Нового Уренгоя

В рамках Недели добра жители Нового Уренгоя присоединились к окружной акции «С заботой от Ямолод». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Неравнодушные горожане и представители Добровольческого центра сформировали для участников СВО более ста брендированных пакетиков со сладостями и полезными мелочами. В каждый из них северяне положили записки со словами поддержки и добрыми пожеланиями.

Позже их передадут в штаб «Мы вместе», а затем - солдатам на линии соприкосновения.

Напоминаем, что с 15 по 23 апреля в округе пройдет более 200 мероприятий с участием волонтеров, общественности и НКО. Северяне смогут помочь детям, пожилым людям, семьям участников СВО и всем, кто нуждается в поддержке.