Суд обязал администрацию Салехарда содержать дороги вблизи микрорайона Изумрудный

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Салехардская прокуратура обязала местную администрацию поставить на учет и содержать сразу пять дорог, прилегающих к территории микрорайона Изумрудный. Как пояснили в пресс-службе надзорного органе, ранее они считались бесхозными.

- Установлено, что пять дорог, расположенные на территории микрорайона Изумрудный и вблизи него, включая проезд к центру детского творчества, не были включены в перечень автодорог общего пользования местного значения. В связи с этим на протяжении многих лет трассы не убирались и не содержались должным образом, что привело к их разрушению, - прокомментировали в ведомстве.

Чтобы исправить ситуацию, прокурор направил в суд иск, требуя власти устранить нарушения закона: поставить дороги на кадастровый учет и оформить на них право собственности.

В итогу суд полностью удовлетворил требования гособвинителя. Исполнение решения контролируется прокуратурой.