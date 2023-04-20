Спустя 13 лет в Салехарде завершилось строительство комплекса для природоохранных служб

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Салехарде завершилось строительство комплекса для специалистов службы по охране биоресурсов и дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения. Как сообщили в окружном департаменте строительства и жилищной политики, долгое время здание числилось долгостроем, возводить его начали в 2010 году.

Комплекс состоит из двухэтажного административно-бытового здания и трехэтажного учебно-тренировочного. Они выполнены в капитальном исполнении и оборудованы системами вентиляции, противопожарной системой и видеонаблюдением. Стены сделаны из улучшенной штукатурки и окрашены в спокойные оттенки серого, желтого и персикового цветов.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Также в зданиях предусмотрены большие балконы, которые выполнены с использованием витражного остекления. Гаражные боксы рассчитаны для хранения спецсредств, а также инженерного обслуживания служебной техники. Рабочие пространства оборудованы необходимой оргтехникой и мебелью.

Территория комплекса огорожена и благоустроена, имеется асфальтированная парковка.

Общая площадь земельного участка вместе со строениями составляет 6,5 тысяч квадратных метров.