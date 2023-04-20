Перед сезоном паводка в Салехарде активно вывозят снег и подготавливают водоотводные лотки

Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде прошло совещание с участием властей, управляющих компаний и коммунальных служб относительно паводковой ситуации.

- Уже начинается активное таяние снега, важно предупредить подтопление дорог и дворов, - подчеркнул глава города Алексей Титовский.

В связи с этим он поручил составить графики уборки дворов и проинформировать об этом жителей. Совместно с уборкой и вывозом снега специалисты займутся пропаркой водоотводных лотков, гильз и подготовкой ливневой канализации вдоль улично-дорожной сети.

Кроме того, управлению ГО и ЧС велено взять на особый контроль проблемные адреса. Речь идет о микрорайонах Полярный и Брусничный, улице Уфан и дворах на улицах Подшибякина, Королева и Республики. Также им поручено оперативно отработать ситуации, связанные с откачкой талых вод из жилых помещений.

Кстати, 6 мая в Салехарде пройдет общегородской субботник. Присоединиться к нему могут все желающие.