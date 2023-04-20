К 9 мая на пешеходной улице Салехарда установят большую стену памяти

Фото: Роман Арефьев, соцсети
К 9 мая в Салехарде установят большую стену памяти «Народная Победа». Об этом сообщил депутат гордумы Роман Арефьев.
- Таким образом к главному празднику страны Салехард сформирует свой героический победный полк, - отметил он.
Для оформления стены понадобятся фото и истории ветеранов. Собрать их планируется с помощью специального сайта, запущенного 19 апреля. Принять участие и поделиться памятью о своих родственниках могут все желающие.
Кстати, также на данном ресурсе можно узнать о вкладе ямальцев в Победу, проверить свои знания о Великой Отечественной войне и изучить галерею салехардских героев.
- Сегодня особенно важно помнить страшные годы Великой Отечественной войны и те подвиги, которые совершил наш народ для Победы. Я убежден, что этот пример высочайшего героизма наших предков даст силы нынешнему поколению для преодоления любых испытаний, - подчеркнул Роман Арефьев.
Расположится стена памяти на пешеходной улице Ленина.